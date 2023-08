Unfall auf Waldweg in Wildenthal - Radfahrer schwer verletzt

Wildenthal.

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer hat sich am Dienstagabend gegen 20 Uhr im Eibenstocker Ortsteil Wildenthal ereignet. Eine 24-Jährige war mit einem Hyundai auf dem Waldweg Seitenflügel, auf dem das Fahren mit Pkw untersagt ist, in Richtung Sosa unterwegs. In einer Rechtskurve, die eine zweiprozentige Steigung aufweist, kollidierte das Fahrzeug mit einem ihm entgegenkommenden Fahrradfahrer. Durch den Anstoß stürzte der 39-Jährige und erlitt dabei schwere Verletzungen, hat die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitgeteilt. Die Polizei registrierte nach dem Unfall einen Gesamtsachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro, heißt es in der Pressemitteilung weiter. (mb)