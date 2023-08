Unfall in Lauter: Aus der Grundstücksausfahrt gegen Laster gefahren

Lauter-Bernsbach.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstagvormittag gegen 9.20 Uhr im Lauter-Bernsbacher Ortsteil Lauter ereignet. Eine 55-Jährige war mit einem Pkw Seat aus einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Bundesstraße 101 aufgefahren. Dabei ist das Fahrzeug mit einem auf der Bundesstraße in Richtung Aue fahrenden Lastkraftwagen der Marke Mercedes zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall weder die Verursacherin noch der 43-jährige Lenker des Lastkraftwagens, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Mittwoch. Die Polizei beziffert den durch die Kollision an beiden Fahrzeugen entstandenen Sachschaden auf insgesamt etwa 12.000 Euro, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen. (mb)