Unfall in Schneeberg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag in der Zeit zwischen 10.55 und 11.05 Uhr auf der Auer Straße in Schneeberg zugetragen hat. Im Einmündungsbereich Markus-Semmler-Straße/Alte-Auer-Straße/ B169, hat sich eine Kollision mit zwei beteilgten Fahrzeugen ereignet, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeireviers Aue vom Dienstag. Gesucht wird ein Unfallzeuge, der den Hergang des Geschehes möglicherweise verfolgt hat: der Fahrer eines weißen Lkw mit einem Kühltransportaufbau für Blumen beziehungsweise Lebensmittel, so die Bitte der Polizei. Hinweise zum genauen Unfallgeschehen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Aue unter der Telefonnummer 03771 12100 entgegen. (mb)