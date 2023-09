Unterstützung für die Veilchen: Auer Fußballfans fahren im Autokorso zu Drittliga-Sachsenderby in Dresden

Der Zweite tritt beim Ersten der Tabelle an und will ihm ein Bein stellen. Anhänger des FC Erzgebirge organisierten eine gemeinsame Fahrt in die Landeshauptstadt.

Besondere Spiele – besondere Aktionen. Viele Fans des FC Erzgebirge, die am Sonntagabend das Fußball-Drittligaspiel ihrer Lila-Weißen bei Dynamo Dresden live im Stadion verfolgen wollten, sind am Nachmittag in einem Autokorso in die Landeshauptstadt gefahren. Ab Mittag trafen Veilchen-Fans mit ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz an der... Besondere Spiele – besondere Aktionen. Viele Fans des FC Erzgebirge, die am Sonntagabend das Fußball-Drittligaspiel ihrer Lila-Weißen bei Dynamo Dresden live im Stadion verfolgen wollten, sind am Nachmittag in einem Autokorso in die Landeshauptstadt gefahren. Ab Mittag trafen Veilchen-Fans mit ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz an der...