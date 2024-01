Uwe Steimle, Karat und Co.: Diese Künstler kommen 2024 ins Kulturhaus nach Aue

Ein großes Programm plant das Kulturhaus in Aue dieses Jahr. Ob Konzert, Kabarett oder Fußball-Talkrunde - für 2024 sind viele bekannte Gesichter angekündigt. Und auf Besucher wartet eine waschechte Premiere.

Schlager und Klassik, Kabarett und Kinderprogramme, Musical und Fußball-Talkrunden - all das bietet das Kulturhaus in Aue im bevorstehenden Jahr. Nicht zu vergessen: Erzgebirgische Folklore, denn schließlich ist das Kulturhaus Sitz unter anderem vom Erzgebirgsensemble. Ebenso von der Erzgebirgischen Philharmonie, die in ihrer Spielzeit monatlich...