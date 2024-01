Verdacht auf Brandstiftung in Aue: Flammen in altem Haus am Bahnhof

Am Sonntagmittag ist Alarm ausgelöst worden. Die Gefahr schien zunächst klein, doch dann standen die Feuerwehrleute vor einem Problem.

In einem leer stehenden Haus am Auer Bahnhof ist am Sonntagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Nach Angaben von Einsatzkräften waren Müll und eine Matratze in Brand geraten. Die Feuerwehrleute mussten die Dielung öffnen, um Glutnester zu bekämpfen. Der Einsatz war zunächst keine große...