Versuchter Totschlag in Aue: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach brutaler Attacke am Neujahrstag

Ein 23-Jähriger soll einem Mann am Neujahrstag mitten in Aue schwerste Verletzungen zugefügt haben. Nicht nur dafür muss er sich jetzt vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm auch Vergewaltigung und Bedrohung vor.

Nachdem am Neujahrsmorgen mitten in Aue ein Mann bewusstlos geschlagen wurde, ist gegen den mutmaßlichen Angreifer inzwischen Anklage am Landgericht erhoben worden. Das berichtet die Staatsanwaltschaft Chemnitz. Dem zur Tatzeit 23-Jährigen wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Ein Termin für die Verhandlung steht bereits fest.