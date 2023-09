Verwirrung um Straßensperrung im Erzgebirge: Bundesstraße am Montagmorgen noch frei

Schon vor dem Wochenende waren die Bauzäune am Straßenrand der B 169 in Bad Schlema aufgestellt. Am Montagmorgen war dort aber noch freie Fahrt, keine Spur von Straßenbauarbeitern. Gibt es Verzögerungen? Und wie sieht es mit der geplanten Sperrung der B 283 aus?

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema sollten am Montag beginnen. So hatte es das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in der Vorwoche mitgeteilt. Doch tatsächlich war zumindest bis Mittag die Straße noch in beide Richtungen befahrbar. Hat es Verzögerungen beim Baustart gegeben? Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema sollten am Montag beginnen. So hatte es das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in der Vorwoche mitgeteilt. Doch tatsächlich war zumindest bis Mittag die Straße noch in beide Richtungen befahrbar. Hat es Verzögerungen beim Baustart gegeben?