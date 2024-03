Vom Hochzeitskleid bis zu den Ringen: Diese Messe in Schneeberg ist nicht nur für Ja-Sager

In der „Goldnen Sonne“ in Schneeberg kommen Verliebte am Sonntag auf ihre Kosten. Zahlreiche Aussteller präsentieren alles, was zum schönsten Tag im Leben gehört.

Nach der gelungenen Premiere traut sich Schneeberg an diesem Sonntag erneut. Die Hochzeitsmesse „Herz an Herz" erlebt im Kulturzentrum „Goldne Sonne" ihre zweite Auflage. Sie soll alle inspirieren, die den schönsten Tag ihres Lebens planen oder noch die Lust auf das Ja-Sagen bekommen wollen. Die Veranstalter versprechen ein...