Warum Stützengrün die beste Kommune Sachsens sein soll

Kurz vor Jahresende darf sich die Gemeinde über eine Auszeichnung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes freuen. Bürgermeister Viehweg sagt, es sei vor allem eine Belohnung für Zusammenhalt.

289 Kandidaten standen auf der Liste, und Stützengrün ist einer von zwölf, die es geschafft haben. Sie wurde vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) zur „Kommune des Jahres in Sachsen“ erklärt. Der Titel wird jährlich in den Kategorien Kommune, Unternehmer und Verein des Jahres an jeweils drei Preisträger in Sachsen, Brandenburg,...