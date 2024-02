Was ein Unternehmer aus dem Erzgebirge aus der großen Welt mitbringt

Detlef Eibisch aus Stützengrün nennt Wirtschaftsreisen sein Hobby. Aufträge haben sie ihm noch nicht gebracht. Trotzdem sagt er: „Für jeden Euro, den du hineinsteckst, kriegst du einen raus.“ Ein Widerspruch?

Im vergangenen Monat ist Detlef Eibisch mal wieder über den großen Teich an die Westküste der USA geflogen. Auf der Technikmesse CES bestaunte der 53-Jährige Roboter, die Häuserwände mauern. „Das war Terminator hoch drei“, sagt der Unternehmer aus Stützengrün. In San Francisco fuhr er in einem autonomen Taxi, das tadellos...