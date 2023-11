Weihnachtsbaum im Erzgebirge gefällt: Was Auer zum „Weihnachtsstumpf“ am Postplatz sagen

Am Montag ist der Weihnachtsbaum am Postplatz in Aue gefällt worden, nachdem er in gefährliche Schieflage geraten war. Einige sind enttäuscht und andere scherzen über das Ende von Weihnachten.

Ein Ehepaar läuft über den Auer Postplatz, vorbei am frisch beschnittenen Weihnachtsbaum, der jetzt nur noch ein „Weihnachtsstumpf" ist. Der Mann wirft einen Blick auf die Überreste und scherzt: „Ist Weihnachten jetzt schon vorbei?" Seine Frau lacht.