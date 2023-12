Weihnachtsfrieden im Erzgebirge: Stadt erlaubt kostenloses Parken

Es scheint wie ein Geschenk der Stadtverwaltung an alle Bürger: Ab sofort können Autofahrer in Aue-Bad Schlema gratis parken. Wie lange das gilt und was wirklich dahinter steckt.

In Aue und Bad Schlema wird ab diesem Dienstag der sogenannte Weihnachtsfrieden ausgerufen. Normalerweise müssen Autofahrer in Aue und im Kurort Bad Schlema zum Parken auf öffentlichen Flächen einen Parkschein ziehen. Das werde jedoch, so heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung, in den nächsten zwei Wochen nicht möglich sein.