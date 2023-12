Weihnachtsmärkte in Aue und Schneeberg eröffnet: So teuer sind Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln

Ein vielfältiges Angebot gibt es an den Buden in Aue und Schneeberg. Beim ersten Bummel über die Weihnachtsmärkte zeigt sich: Die Preise sind gestiegen, aber nicht überall. Was Händler und Besucher sagen.

Voriges Jahr haben die Neldners den Preis gehalten: 2,50 Euro kostete ein Glühwein an ihrer Bude auf dem Schneeberger Weihnachtsmarkt. Jetzt sind es 50 Cent mehr. „Wir mussten hochgehen", so Stefanie Neldner zur Eröffnung am Freitag.