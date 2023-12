Weihnachtsmarkt in Schneeberg: Das lohnt sich für Besucher besonders

Seit 60 Jahren feiern die Schneeberger das Fest der Freude und des Lichtes. In diesem Jubiläumsjahr haben sich die Veranstalter viel einfallen lassen. Dabei kommen die Traditionen nicht zu kurz.

Als Fest der Freude und des Lichtes feierten die Schneeberger 1963 erstmals am zweiten Advent ihr Lichtelfest. Seitdem zieht es tausende Besucher in seinen Bann. Besonders beeindruckend ist die große nächtliche Bergparade am zweiten Adventssonntag. Doch auf dem Weihnachtsmarkt gibt es noch viel mehr zu entdecken. Bereits am ersten Adventssamstag...