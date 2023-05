Weitere Straßensperrungen in Aue

Die Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema hat weitere Verkehrseinschränkungen in Aue angekündigt. Ab Montag bis voraussichtlich 20. Mai wird der Bereich Am Waldberg 3 auf Grund eines Hauneubaues voll gesperrt. Für Anlieger ist die Zufahrt von beiden Seiten im Gegenverkehr möglich. In mehreren Abschnitten beginnt das Unternehmen Envia Tel am Montag mit...