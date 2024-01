Wie eine junge Erzgebirgerin ihren Friseursalon im Simmel-Center Aue schick machen will

Moderner und funktionaler soll das Haarstudio B werden. Dafür kommen Handwerker aus der Region zum Einsatz. Wiedereröffnung soll am 1. Februar sein.

Christina Mothes, die Inhaberin vom Haarstudio B im Simmel-Center Aue, ist guten Mutes, dass ihr Friseursalon am 1. Februar wieder öffnen kann. „Die Handwerker sind fleißig und wir liegen gut in der Zeit“, so die 34-jährige Friseurmeisterin.