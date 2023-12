Wird diese Flüchtlingsunterkunft im Erzgebirge erweitert? Kontroverse Debatte bei Sondersitzung

In Aue-Bad Schlema ist in einer Sondersitzung über die Nutzung einer alten Berufsschule als Unterkunft für junge Flüchtlinge diskutiert worden. Der Anlass: ein Bauantrag des Landkreises. Was ist geplant und was wurde beschlossen?

Es dauerte gut eine Dreiviertelstunde, dann ergriff Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) ein Machtwort. „Ich habe lieber eine saubere Ablehnung, weil noch manches unklar ist, als dass uns die Frist abläuft", sagte er. In einer Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschuss von Aue-Bad Schlema ging es am frühen Mittwochabend hoch her. Thema:...