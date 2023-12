Wo Erzgebirger gerne einkaufen: Geschäft in Eibenstock gibt es seit 150 Jahren

Das Kaufhaus Am Brühl ist eine gute Adresse nicht nur für Eibenstocker. Hier findet man nahezu alles für den täglichen Bedarf. Für Carmen und Dietmar Hartig ist das Geschäft zur Lebensaufgabe geworden.

Eher zufällig haben Carmen und Dieter Hartig erfahren, dass das Geschäft, das in Eibenstock und darüber hinaus als Kaufhaus Am Brühl bekannt ist, in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert. Und das kam so: Die Nachfahren eines anderen Eibenstocker Traditionsgeschäftes, von Eisen-Friedrich, hatten im Eibenstocker Tageblatt vom 6....