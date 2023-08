Wo finde ich beim Tag der Sachsen ein Taxi?

Die bekannten Stellplätze gibt es vorübergehend nicht, weil diese im inneren Sperrkreis liegen. Die Stadtverwaltung hat jetzt drei Ersatzhaltestellen bestimmt. Zusätzlich gibt es eine Faustregel.

Bis Anfang dieser Woche war unklar, wo Festbesucher während des Tags der Sachsen ein Taxi finden können. Sicher war nur: Die bekannten Warteplätze am Postplatz oder am Bahnhof können es nicht sein, denn sie liegen im inneren Sperrkreis, der für Fahrzeuge tabu ist. „Wir brauchen aber Haltestellen, an denen wir uns für unsere Kunden gut...