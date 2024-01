Wo im Erzgebirge die älteste noch produzierende Farbfabrik der Welt steht

Schindlers Blaufarbenwerk in Albernau ist ein Komplex von Gebäuden, in deren Erhalt ein Förderverein viel Geld und Arbeit steckt. Das wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen.

Der Montankomplex Schindlers Blaufarbenwerk gilt als älteste, noch produzierende Farbfabrik der Welt. Für das Ensemble, das 30 Gebäude umfasst, werden viel Geld und Arbeitsstunden gebraucht, um es zu erhalten. Über das Werk, das 1649 erbaut wurde und in Privatbesitz ist, hat sich am Montag Staatssekretärin Barbara Meyer informiert. Der...