Wohin nach der Schule? Berufsschulzentrum in Schneeberg gibt zum Tag der offenen Tür Tipps

Am Samstag lädt das Berufsschulzentrum in Schneeberg zum Tag der offenen Tür ein. Dort kann man Berufe unter anderem im sozialen Bereich oder in Gastronomie und Hotellerie lernen.

Am Beruflichen Schulzentrum für Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft mit den beiden Standorten Schwarzenberg und Schneeberg findet am Samstag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Vorgestellt werden jeweils Ausbildungsberufe im sozialen Bereich sowie Ausbildungsberufe im Bereich Handel und Büro in Schwarzenberg