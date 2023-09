Woozle Goozle kommt ins Kulturhaus Aue

Das Familienmusical um die aus dem Fernsehen bekannte blaue Klappmaulpuppe verspricht am 7. Oktober eine spannende und vor allem lustige Geschichte.

„Woozle Goozle - Das Woozical“, ein Familienmusical, kommt am Samstag, 7. Oktober, 15 Uhr ins Kulturhaus Aue. Die blaue Klappmaulpuppe erlebt beim Retten einer Erfindung in rund 80 Minuten eine spannende, lehrreiche und lustige Reise durch die Zeit, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Wie bereits „Der kleine Drache Kokosnuss“...