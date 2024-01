Zehnjähriges Mädchen in Aue beim Überqueren einer Straße von Auto angefahren

Das Kind betrat plötzlich die Fahrbahn, offenbar um einen herannahenden Linienbus nicht zu verpassen, vermutet die Polizei.

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag beim Überqueren der Agricolastraße in Aue von einem Auto erfasst worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Laut Polizeibericht betrat das Kind gegen 14.15 Uhr kurz nach der Einmündung Albert-Funk-Straße plötzlich die Fahrbahn der Agricolastraße, offenbar um einen...