Zelt der Grünen bei Tag der Sachsen in Aue angekokelt: Jetzt ermittelt der Staatsschutz

Beim Tag der Sachsen in Aue ist an einem Zelt der Grünen gezündelt worden. Ein Politiker spricht von einem Angriff – und verurteilt die Tat. Nun übernimmt die Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Nachdem beim Tag der Sachsen in Aue an einem Zelt der Partei Bündnis 90/Die Grüne gezündelt wurde, hat jetzt das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Das berichtet die Polizei. Unbekannte hatten sich vermutlich in der Nacht auf Sonntag an dem Zelt zu schaffen gemacht. Der Polizei waren mehrere...