Zum Schlecken: In Schönheide wird die beste Marmelade gesucht

Wer macht die beste Marmelade im Erzgebirge? Das soll am Samstag zum Kräutertag im Hotel „Zum Forstmeister“ in Schönheide ermittelt werden. Bis zum 8. August konnten Marmeladenköche und -köchinnen ihre Kreationen einreichen. Laut Birgit Weiß, die die Organisation der Veranstaltung in den Händen hat, sind an die 30 verschiedene...