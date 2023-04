Zusammenstoß beim Überholen

Cämmerswalde.

Auf der Hauptstraße in Cämmerswalde sind am Freitag gegen 19.15 Uhr ein Moped der Marke Simson und ein Skoda zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge waren auf der Hauptstraße in Richtung Rechenberg-Bienenmühle unterwegs. Als die 58-jährige Fahrerin des Skoda nach links abbiegen wollte, überholte der Fahrer des nachfolgenden Mopeds, worauf beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der 16-jährige Mopedfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei stellte einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro fest. (mb)