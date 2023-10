Zwei Kinder bei Unfall im Erzgebirge verletzt

Bei einem Unfall in Zwönitz gab es hohen Blechschaden und verletzte Personen. Eine Ampel war außer Betrieb

Drei Menschen sind am Samstagabend bei einem Unfall in Zwönitz verletzt worden. Der Polizei zufolge fuhr gegen 20.45 Uhr ein 53-Jähriger mit einem Audi auf der Schillerstraße in Richtung Bahnhofstraße. Zeitgleich war auf der Bahnhofstraße ein VW-Kleintransporter (Fahrer: 61) in Richtung Annaberg unterwegs. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße,...