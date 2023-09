Zwei Motorradfahrerinnen am Mittwochabend in Schneeberg gestürzt

Eine 17-Jährige zog sich leichte, eine 23-Jährige schwere Verletzungen zu.

Schneeberg.

Zwei Unfälle von Motorradfahrerinnen hat die Polizei am Mittwochabend in Schneeberg aufgenommen. Eine 17-Jährige kam mit einem Leichtkraftrad KTM auf der Kobaltstraße in Richtung Neustädtel in einer leichten Rechtskurve offenbar aufgrund von Rollsplitt auf der Straße ins Schlingern und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Am Leichtkraftrad entstanden 500 Euro Schaden. Eine 23-Jährige, die mit einer Yamaha auf der Neustädtler Straße aus Richtung Schneeberg in Richtung B 93 unterwegs war, wollte nach dem Abzweig zur Kleinen Badergasse auf einem öffentlichen Grundstück wenden und stürzte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus. Auch hier stellte die Polizei rund 500 Euro Schaden fest. (mb)