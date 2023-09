Zwei Verletzte bei Zusammenstößen in Markersbacher und Lößnitz

Die Polizei hat am Sonntagmorgen zwei Unfälle aufgenommen, bei dem ein Mopedfahrer schwer und ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde.

Raschau-Markersbach/Lößnitz.

Zwei Unfälle haben sich am Sonntag in Markersbach und Lößnitz zugetragen. Ein Mopedfahrer, der auf der Markersbacher Mühlstraße aus Richtung Raschau in Richtung Langenbach fuhr, stieß in einer Linkskurve auf Höhe des Emmlerweges mit einem entgegenkommenden Pkw Audi zusammen. Der Mopedfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei stellte Schaden von insgesamt etwa 5000 Euro fest. Von der Oberen Bahnhofstraße in Lößnitz nach links auf die Auer Straße fuhr ein 71-Jähriger mit einem Pkw Renault, ohne die Vorfahrt zu beachten. Er kollidierte mit einem von der Johannisstraße entgegenkommenden, geradeaus fahrenden Pedelec-Fahrer. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt. Sachschaden: etwa 600 Euro. (mb)