64. Auflage für Vogelschießen in Niederlauterstein

Die 64. Auflage des Vogelschießens findet von Donnerstag bis Sonntag in Niederlauterstein statt. Das eigentliche Vogelschießen am Sonntag, 14 Uhr, auf dem Festplatz wird dabei umrahmt von zahlreichen Veranstaltungen. So wetteifern die Marienberger Schützenvereine am Sonnabend ab 13.30 Uhr um den Wanderpokal des Oberbürgermeisters. Zum Auftakt...