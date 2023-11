Aufatmen in Großrückerswalde: Neue Arztpraxis erwartet Patienten

Vorerst zweimal pro Woche will Dipl.-Medizinerin Angela Albrecht die Außenstelle ihrer Marienberger Praxis öffnen. Knapp zweieinhalb Jahre hat es im Ort keine hausärztliche Versorgung mehr gegeben.

Ein Küsschen für die Ärztin: Zur Eröffnung der neuen Hausarztpraxis in Großrückerswalde am Montagnachmittag ist nicht nur Dipl.-Med. Angela Albrecht, sondern auch ihrem Mann ein Stein vom Herzen gefallen. „Ich bin so stolz auf Dich und Dein Team“, sagte Jens-Uwe Albrecht und herzte seine Frau. Als Ur-Großrückerswalder und gleichzeitig...