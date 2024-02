Augenarzt-Mangel in Olbernhau: Telemedizin soll die Lösung bringen

Schon Mitte März startet das medizinische Pilotprojekt. Es soll Patienten aus dem Erzgebirge einen schnellen Zugang zum Augenarzt ermöglichen. Doch das hat seinen Preis.

Auf die Schnelle einen Termin beim Augenarzt zu bekommen, das ist für viele Patienten im Erzgebirge ein hoffnungsloses Unterfangen. Doch nun soll sich zumindest in Olbernhau die Situation verbessern. Mitte März startet ein Pilotprojekt. Ein Start-up-Unternehmen aus Berlin will Telemedizin anbieten und in Zusammenarbeit mit Ärzten eine rasche...