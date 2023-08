Augustusburger Schlösser-Chefin fordert: „Wir müssen Tourismus neu denken“

Übernachtungen und Gästezahlen reichen im Erzgebirge noch nicht an die Ergebnisse des Rekordjahres 2019 heran. Wie sich die Branche nach Corona auf geänderte Bedürfnisse der Urlauber einstellen will.

Der Tourismus im Erzgebirge hat nach der Pandemie Auftrieb erhalten. In der ersten Jahreshälfte buchten 458.000 Gäste 1,36 Millionen Übernachtungen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Zuwachs – sowohl bei der Gästezahl (plus 15,5 %) als auch bei den Übernachtungen (plus 12,7%). Dennoch reichen die Werte nicht an das Ergebnis im...