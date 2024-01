Auto brennt in Großrückerswalde

Auch ein zweiter Wagen wird beschädigt.

Ein Skoda hat in der Nacht zu Montag in Großrückerswalde gebrannt. Dies wurde durch den Anruf eines Zeugen kurz nach 1 Uhr bekannt. Das Fahrzeug war auf der Talstraße abgestellt und brannte im Heckbereich, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montagnachmittag mit. Ebenso kam es an einem Renault zu Beschädigungen an einem Reifen, ohne dass...