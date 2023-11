Autocheck-Mobil des ADAC kommt nach Marienberg

Geprüft wird vom 13. bis 15. November.

Ein Autocheck-Mobil des ADAC Sachsen steht in der Zeit vom 13. bis 15. November auf dem Parkplatz an der Straße Am Lautengrund in Marienberg. Geprüft wird jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. ADAC-Mitglieder und Nichtmitglieder können dort laut Ankündigung des Automobilclubs kostenfrei wichtige Funktionen ihrer Pkw...