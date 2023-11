Betrug: Gutgläubigkeit wird Olbernhauer zum Verhängnis

Mann erleitet Schaden in Höhe von 800 Euro.

Seine Gutgläubigkeit ist einem Olbernhauer am Dienstag zum Verhängnis geworden. Laut Polizei wurde ihm am Telefon erklärt, er hätte an einem Gewinnspiel teilgenommen und Geld gewonnen. Vorab müsse er Google-Play-Karten erwerben. Er kaufte diese und gab die auf der Gutscheinrückseite stehenden Zahlenkombinationen telefonisch an die Betrüger...