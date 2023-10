Bürgermeisterwahl in Pockau-Lengefeld: Was ist noch möglich?

Nach dem ersten Wahlgang liegen zwei Kandidaten für das Bürgermeisteramt dicht beieinander, eine Bewerberin hält einen Vorsprung. Zwei wollen erneut die Werbetrommel für sich rühren. Einer geht es gelassen an.

Die Bürgermeisterwahl in Pockau-Lengefeld geht am 22. Oktober in die nächste Runde. Weil keiner der drei Kandidaten im September mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte, gibt es dann einen weiteren Wahlgang.