„Der Charme ist absolut verflogen“: Erzgebirger hadern mit neuem Standort von Kaffee-Kurt

Wenn Kaffee-Kurt einen Kaffee brüht, dann macht er darum kein großes Tamtam. Kaffeebohnen mahlen, ein paar Löffel in den Becher, heißes Wasser drauf. Wer will, bekommt noch Milch und Zucker. Fertig. Er weiß: Seine Gäste kommen zu ihm, weil er authentisch ist und der Kaffee auch ohne große Show schmeckt. So gesehen, ist seine neue Bude am...