Deutscheinsiedel: Schäden an Fahrbahn werden beseitigt

Die Arbeiten dauern vom 6. bis voraussichtlich 15. November.

Auf der Seiffener Straße (Staatsstraße 213) in Deutscheinsiedel werden vom 6. bis voraussichtlich 15. November Erneuerungsarbeiten vorgenommen. Die Arbeiten beschränken sich auf den Bereich der Hausnummern 7 bis 9, so Franz Grossmann vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Dabei werden Schäden an der Fahrbahn und der Entwässerung durch...