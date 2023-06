Die Bundeswehr und das Erzgebirge: Eine besondere Beziehung

Ein Fest der Bundeswehr in Zeiten des Ukraine-Kriegs? Was anderenorts in Deutschland durchaus Protest und Kritik verursacht, verläuft im Erzgebirge harmonisch ohne Zwischenfälle. Zivilbevölkerung und Soldaten haben am Samstag in Marienberg ein Jubiläum gefeiert. Ein Fest als Sinnbild für eine besondere Beziehung und tiefe Verbundenheit zwischen...