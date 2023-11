Diebe erneut auf Beutezug im Erzgebirge

Gleich mehrfach haben Einbrecher in den vergangenen Tagen Häuser und Firmen in der Region heimgesucht. Doch nicht überall ist ihr Plan aufgegangen.

Erneut mehrfach auf Beutezug waren Diebe im Erzgebirge – unter anderem in Pockau-Lengefeld. Dort ist nach Angaben der Polizei am Freitag zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Ringstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Informationen...