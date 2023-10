Diebe in Marienberg und Olbernhau unterwegs

Der Stehlschaden war bei beiden Beutezügen vergleichsweise gering, der verursachte Sachschaden aber umso größer.

Diebe waren in den vergangenen Tagen in Marienberg und Olbernhau unterwegs. So wurde nach Polizeiangaben zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 9.15 Uhr aus einem Kia in Marienberg eine Geldbörse mit Geld, Dokumenten sowie Geldkarten gestohlen, nachdem die Fahrertür aufgebrochen worden war. Das Auto war in einer nicht verschlossenen Garage an der...