Dörnthal in Feierlaune: Vorbereitungen für 575. Ortsjubiläum laufen auf Hochtouren

Es waren aller Wahrscheinlichkeit nach junge Bauernfamilien, für die es in ihrer alten Heimat kein Land mehr gab. Deshalb begaben sie sich irgendwann Ende des 14. Jahrhunderts mit Pferd und Wagen, mit Vieh, Ackergeräten und Saatgut und voller Hoffnung auf einen beschwerlichen Weg in eine neue Heimat. In einem dornigen Tal ließen sie sich...