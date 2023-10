Ehepaar bringt erzgebirgische Volkskunst nach Japan

Für ihr Engagement ist die Familie mit dem Preis des Landrates gewürdigt worden. Weitere Preisträger werden am Freitag bei der Auszeichnungsveranstaltung für den Gestaltungswettbewerb „Tradition & Form“ geehrt.

Weil das Ehepaar Kuniko und Kazuyuki Nakamura zur Auszeichnungsveranstaltung für den Gestaltungswettbewerb „Tradition & Form“ am Freitag nicht dabei sein kann, hat Landrat Rico Anton den Sonderpreis des Landrates schon vorher in der Spielzeugmacherschule in Seiffen übergeben. Damit wird das Ehepaar aus dem japanischen Nakamura für sein...