Einbrecher lassen in Pobershau E-Bike und Elektrowerkzeuge mitgehen

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag durch ein aufgehebeltes Fenster in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße Amtsseite-Dorfstraße in Pobershau eingedrungen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, entwendeten die Einbrecher aus dem Raum ein dunkelgraues E-Bike des Herstellers Merida sowie diverse Elektrowerkzeuge, unter...