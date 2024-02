Ernsting’s family öffnet in Marienberg: Textilhändler belegt leer stehendes Geschäft in Marktnähe

Der Textilverkäufer will Ende des Monats die Türen in der Lorbeerstraße öffnen. Zuvor hatten schon andere Händler in dem Gebäude eine Filiale unterhalten.

In der Innenstadt von Marinberg eröffnet noch in diesem Monat eine Handelskette eine neues Geschäft. Ab 26. Februar sollen die Türen der neuen Filiale des Textilverkäufers Ernsting’s family an der Lorbeerstraße 2 offen stehen. Vor allem für Mütter soll das Sortiment der neuen Filiale künftig ein Anlaufpunkt sein, schreibt das... In der Innenstadt von Marinberg eröffnet noch in diesem Monat eine Handelskette eine neues Geschäft. Ab 26. Februar sollen die Türen der neuen Filiale des Textilverkäufers Ernsting’s family an der Lorbeerstraße 2 offen stehen. Vor allem für Mütter soll das Sortiment der neuen Filiale künftig ein Anlaufpunkt sein, schreibt das...