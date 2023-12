Erzgebirge: Aus sechseinhalb Drehtagen wird die 90-minütige MDR-Sendung „Stille Nacht im Arzgebirg“

„Stille Nacht im Arzgebirg“ ist am Heiligen Abend im Fernsehen zu sehen. Mit von der Partie: die Hauskapelle Olbernhau.

Der Pferdegöpel in Lauta, das Saigerhüttengelände in Olbernhau und die Bergkirche Oberneuschönberg haben in den vergangenen Wochen zu den Drehorten für die Fernsehsendung „Stille Nacht im Arzgebirg“ gehört, eine Weihnachtssendung des Mitteldeutschen Rundfunks. 14 Gruppen und Solisten gaben in diesem Jahr Proben ihres Könnens ab....