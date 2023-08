Erzgebirge: Ein Spielplatz für alle mit Sport und Spaß in Marienberg

„3, 2, 1 - los!“ Nach dem Countdown von Marienbergs Oberbürgermeister André Heinrich erobert die Kinder der Kita „Flachsröste“ den neuen Spielplatz in der Lindenstraße in Marienberg. Zugang und Spielgeräte sind auch für Kinder geeignet, die Einschränkungen im Laufen oder Sehen haben. Niedrige Schaukeln am Klettergerüst oder breite...