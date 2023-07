Erzgebirger auf Hammertour im Eis: Per Ski 600 Kilometer durch Grönland

Jeden Abend machten sie sich mit Schneesäge und Schaufel auf dem Gletscher an die Arbeit. Nach zehn, elf Stunden auf Skiern noch einmal schwitzen in der Kälte. Sie schnitten Quader aus Eis und Schnee, schichteten sie auf zu einer Mauer, die ihre Zelte vor Sturm und Verwehungen schützte. Diese Mauer war ihr Zuhause in der Arktis, für Wochen der...